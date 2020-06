L'hotel Santa Caterina di Amalfi riapre il 25 giugno. «La nostra famiglia opera da oltre 100 anni nell’ambito dell’ospitalità, per tutto questo tempo, ogni stagione, è stata inaugurata con il massimo della gioia, della voglia di accogliere i nostri clienti e dare loro il massimo in termini di comfort, relax e qualità, facendo loro scoprire un territorio unico, una perla della nostra amata Costiera. Quest’anno è tutto diverso. Siamo comunque felici, entusiasti e ancora fiduciosi di farlo, seppure con metodi e attenzioni diverse. “Aprire le porte” significa per noi, dare un segnale di speranza, di fiducia e di amore, non solo verso il nostro territorio ma verso i nostri collaboratori e le loro famiglie. La riapertura è anche l’occasione per festeggiare con i nostri clienti, la stella Michelin, ottenuta dal Ristorante Glicine lo scorso autunno». Queste le parole della signora Giusy e Ninni Gambardella, alla guida dello storico hotel.



Politiche di cancellazione super flessibili, tariffe agevolate, pacchetti esperienziali e totale sicurezza: sono questi i punti chiave con cui riapre questo gioiello della Costiera. Villa liberty dei primi del Novecento, il Santa Caterina di Amalfi fa parte di The Leading Hotels of the World e lo stile iniziale di villa, intesa come dimora privata di grande valore, volta ad un’ospitalità di lusso, permane e ne è il fiore all’occhiello.



Di proprietà e gestione della famiglia Gambardella da oltre quattro generazioni, l’hotel si adagia nella roccia e si spalanca al sole e al mare di Amalfi, conservando il fascino della casa, con giardini secolari, orti, limonaie e aranceti con una vista mozzafiato sul golfo di Salerno. Attenzione ai dettagli e grande cura dell’ospite sono da sempre le linee guida dell’albergo, che si distingue tra gli altri 5 stelle di Amalfi per la sua location unica a picco sul mare, con una discesa privata per accedere direttamente al beach club.



La ristorazione prevede due proposte, entrambe coordinate e create dalla mano sapiente dello chef stellato Giuseppe Stanzione e quest’anno riapre con una grande novità: il totale rinnovamento delle cucine. Un intervento complicato e oneroso, durato tutta la stagione invernale ma che adesso vede la luce. Il risultato è una cucina al passo con i tempi, dotata di un software molto avanzato che consente di calibrare e abbattere i consumi. Qui anche la zona lavaggio è pensata in maniera sostenibile, i consumi sono infatti inferiori di un terzo del normale e lo smaltimento rifiuti avviene tramite triturazione.



Dentro la cucina è stato creato uno “chef table” e nella sala principale è stata realizzata una parete in vetro dalla quale è possibile vedere lo chef a lavoro, per vivere un'esperienza unica, emozionante, esclusiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA