Sgomberato dai carabinieri il Blu Hotel a Pontecagnano Faiano . Una decina di carabinieri sono stati impegnati per gran parte della giornata di ieri nello sgombero dell’hotel su cui pendeva lo sfratto esecutivo. Dallo scorso settembre la società proprietaria della struttura aveva rescisso il contratto con il gestore. Con i carabinieri diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, ieri c’erano anche un ufficiale giudiziario e un funzionario del Tribunale di Salerno, per rendere esecutivo lo sfratto.Il gestore dell’hotel ha temporeggiato quando sono giunti i militari per sgomberare la struttura ubicata in litoranea, a ridosso del mare, poi si è arreso.e sono state costrette a cercare ospitalità a pagamento altrove. Il gestore dell’hotel nonostante avesse il contratto, stipulato con i responsabili della società proprietaria della struttura ricettiva ma scaduto a settembre, continuava a gestirlo e aveva programmato il cenone di fine anno, per il 31 dicembre.I carabinieri hanno circondato l’hotel e sgomberato tutte le stanze. In una alloggiava una coppia di anziani che proveniva da Napoli e doveva effettuare visite mediche a Salerno . Tra gli ospiti anche qualche famiglia con i bimbi diretti a Salerno per le Luci d’artista . Allibiti i clienti dell’hotel quando sono giunti i carabinieri e hanno comunicato di abbandonare le stanze e trovare un altro albergo per alloggiare.