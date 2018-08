I Boomdabash volano nella chart grazie a Rocco Hunt che dichiara la sua passione per The Doctor

Domenica 12 Agosto 2018, 15:16

La formazione pugliese, autrice del tormentone "Non ti dico no" con Loredana Berte, sta facendo sfracelli con il disco "Barracuda" che vanta collaborazioni d'eccezione, come quella di Rocco Hunt. In attesa del nuovo singolo del salernitano e del disco di prossima pubblicazione, "Rocchino" ha partecipato al cd dei suo amici meridionali con il brano "Gente del Sud", che nel testo recita: "Noi siamo liberi-Viviamo senza limiti-Gente del sud.Senza penzier’. Sperando che domani sarà meglio di ieri. Cerchiamo sempre il sole con lo sguardo fisso all’orizzonte. Un amore così grande come un fuoco che non si spegne mai mai mai mai…".Nel frattempo, Hunt si è fatto immortalare con Valentino Rossi, un suo mito, tanto da dichiarare su Facebook: "sapere che una leggenda come te ascolta le mie canzoni mi fa sentire orgoglioso di essere stato uno dei tanti ragazzi di periferia con i sogni che correvano dietro la tua moto. Forza Vale".Ora non resta che terminare i concerti estivi e poi tutti con gli occhi puntati sulla pagina di Rocco per conoscere la data di uscita del singolo e del nuovo lavoro discografico, che potrebbe essere quello della completa maturità.