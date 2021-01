Don Claudio Zanini al San Luca. Don Pasquale Pellegrino all’ospedale Immacolata di Sapri. Anche i cappellani dei due presidi ospedalieri del Cilento e Golfo di Policastro si sono sottoposti alla vaccinazione. Il vaccino è l’arma in più che abbiamo per poter archiviare questa storia. Così i due parroci hanno voluto invitare i fedeli a vaccinarsi. “Il vaccino anti-covid è un atto d’amore” ha detto don Pasquale. «Lo dobbiamo, per rispetto, alle persone che hanno perso la vita a causa del Virus in particolare gli operatori sanitari». Quindi il monito ai fedeli: «Un atto d’amore e responsabilità verso chi ancora lotta contro il virus e rivolto a preservare la salute nostra e degli altri, Dio sia lodato».

