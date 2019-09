Domenica 8 Settembre 2019, 22:06 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 22:08

Ha girato la Città travestita da Samara Morgan, qualcuno se ne accorto ed ha allertato i Carabinieri. I militari l’hanno bloccata in via Kennedy. Con lei c’era il fratello e alcuni suoi amici. Si tratta di una ragazzina del posto di 16 anni che si stava divertendo ad imitare la bimba protagonista del film horror The Ring. In caserma ha raccontato che era in giro per la Città per registrare un video con i suoi compagni. Subito sono stati avvisati i genitori che si spera riescano ad impedire alla figlia di tornare per le strade travestita da Samara. La notizia si è diffusa in paese a macchia d’olio, spaventando soprattutto i più timorosi che, per paura di incontrarla, hanno evitato di uscire di casa. Qualcun altro invece, appena ha appreso della presenza della terrificante bimba, si è divertita ad inseguirla. E’ stata avvistata prima in piazza San Giovanni e poi, vicoli vicoli, ha raggiunto via Kennedy , dove i Carabinieri hanno bloccato il gioco.