Il Cilento pronto a « Difendersì da eventuali turisti o proprietari di seconde case in vista del weekend del 25 e 26 aprile e del ponte lungo del ponte del 1 maggio, sulla scia di quanto già fatto per le festività della scorsa Pasqua » . A Capaccio, Comune guidato da Franco Alfieri, sono stati disposti controlli in entrata nel territorio cittadino. La polizia municipale sarà impegnata nel controllo del territorio e monitoreranno anche le seconde case.



Ad Agropoli, oltre alla chiusura di tutte le attività commerciale, fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, sarà messo in campo un dispositivo di controllo capillare del territorio, per evitare quelli che il sindaco Adamo Coppola definisce 'accessi indesideratì. Confini chiusi anche a Castellabbate e nel Comune di Camerota. Resta in vigore l'ordinanza di chiusura di tutto il territorio anche per Montecorice, che comprende anche la frazione di Agnone Cilento. © RIPRODUZIONE RISERVATA