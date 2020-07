Il Cilento torna a respirare. Dopo giorni di fuoco, con numerosi casi positivi la giornata di ieri ha regalato una tregua. Nessun nuovo caso anche dal focolaio di Pisciotta dove sono arrivati i risultati dei 133 tamponi. Solo quattro positivi, quelli già annunciati martedì sera. Buone notizie anche da Agropoli dove su 90 tamponi esaminati nessun nuovo caso. In tutto il Cilento resta però alta la guardia. In via precauzionale l’Asl, con il Dipartimento di Prevenzione, ha disposto i tamponi anche ai bambini e ai loro familiari che frequentano una ludoteca di Pisciotta dove fino a qualche giorno fa erano stati i due bambini risultati positivi insieme alla mamma e alla nonna.

LA FOTOGRAFIA

Sono gli ultimi quattro casi accertati martedì sera nel borgo cilentano, dove al momento si contano 21 persone affette da coronavirus. Sei sono ricoverare in strutture ospedaliere. Ieri pomeriggio anche per un’anziana donna con problemi respiratori si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Scafati. In totale sul territorio cilentano restano 37 casi, oltre a quelli di Pisciotta ci sono sei casi a Capaccio, tre a Casal Velino e cinque ad Agropoli. «Pisciotta riparte. Ulteriore nota positiva è che sono risultati tutti negativi i dipendenti comunali e i titolari di tutte le attività commerciali di Marina». Così Sergio Di Blasi, il vicesindaco del comune costiera, ieri mattina ha annunciato l’esclusione di nuovi contagi in paese. Torna l’ottimismo dunque anche se c’è ancora cautela. «Naturalmente – aggiunge il sindaco Ettore Liguori – occorre continuare ad osservare le misure precauzionali. Pisciotta non è per certo meno sicura del resto della Campania ed intende anche quest’anno rinnovare la sua vocazione all’ospitalità». Intanto all’ospedale di Scafati aspetta di guarire il 21enne di Agropoli da cui é scattato l’allarme nella città del sindaco Adamo Coppola.

