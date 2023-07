«Abbraccia la tua piccola, tienila stretta a te e dille che è al sicuro e che non la lascerai mai. Noi, da qui, con un immenso cerchio vi stringiamo forte e non dimenticheremo mai il vostro sorriso l’una nell’altra». La foto di Francesca Calandriello a sinistra e a destra lo scatto delle scarpine che sarebbero state di Vittoria poggiate sul pancione della mamma. Quelle scarpe, però, che mai indosserà. Questo striscione struggente ha accolto il feretro di Francesca Calandriello all’uscita dalla chiesa dopo le esequie per l’ultimo saluto alla 27enne originaria di Sassano deceduta in un incidente stradale. Non solo lo striscione ma anche tante, tante lacrime di amici, conoscenti, familiari, persone che hanno sofferto per questa tragedia anche senza conoscere chi ha perso la vita. Una mamma all’ottavo mese morta insieme alla bimba, Vittoria, che portava in grembo. All’uscita dalla chiesa anche palloncini rosa e colombe. E ancora applausi e dolore. Le comunità di Sassano, di Sant’Arsenio, del Vallo di Diano intero, hanno salutato così ieri mattina, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Sassano, per l’ultima volta Francesca Calandriello e anche sua figlia Vittoria. Francesca aveva 27 anni, ha perso la vita nel tragico incidente stradale di mercoledì pomeriggio a Sant’Arsenio. Uno scontro terribile tra un minibus guidato da un suo coetaneo e l’auto guidata dalla 27enne nei pressi di un incrocio a pochi metri dal campo sportivo. Nell’impatto la giovane ha riportato gravi ferite alla testa e inutile è stato il volo in elisoccorso a Salerno. Non ce l’ha fatta neanche la piccola che portava in grembo.

L’OMELIA

Il vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, monsignor Antonio de Luca, che ha celebrato le esequie con don Carmine Tropiano, ha ricordato entrambe e ha chiesto di rifugiarsi nella fede per affrontare il dolore immenso. Anche il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha voluto ancora una volta ricordare Francesca e la sua piccola. «Forse avevano bisogno di loro in cielo, è l’unica consolazione che posso e possiamo avere. Ricorderemo per sempre il sorriso di Francesca». All’uscita dalla chiesa, applausi, colombe, lacrime senza fine, e lo striscione. Dal punto di vista della ricostruzione dell’incidente: le indagini sono affidate alla Polizia stradale di Sala Consilina che hanno effettuato, nei giorni scorsi, un sopralluogo sul luogo della tragedia. I due veicoli sono stati sequestrati mentre sul corpo della mamma è stata effettuato l’esame autoptico. Per l’esame unico e irripetibile e come atto dovuto è stato iscritto sul registro degli indagati il giovane alla guida del veicolo, difeso dall’avvocato Amodeo. Il giovane - occorre rimarcare - è risultato negativo ad alcol e droga test.