Martedì 9 Aprile 2019, 18:13

I "furbetti" del Telepass condannati per decreto. Accade a Nocera Inferiore, con la procura ad emettere sanzioni pecuniarie per tre persone, accusate di insolvenza fraudolenta, per aver eluso il sistema di pagamento del telepass e aver accumulato un ingente debito nei confronti della società Autostrade. I casi si registrano ogni mese, frutto molto spesso di attività d'indagine già concluse, ma che per la mole di lavoro tardano ad arrivare dinanzi al gip. Nei casi specifici, le persone denunciate a piede libero sarebbero riuscite più volte ad attraversare i caselli autostradali dell'Agro nocerino, senza spendere un solo euro. Nel primo caso, un 64enne di Torino, dal 18 febbraio al 24 aprile 2017, avrebbe attraversato per 31 volte la tratta autostradale del casello di Mercato San Severino, accumulando un debito di circa 1900 euro. Dunque, senza mai pagare il pedaggio al casello, avvalendosi delle piste riservate agli utenti del servizio "telepass viacard". Per lui, la procura ha disposto una sanzione di 3000 euro, soldi che l'uomo dovrà pagare allo Stato per evitare il processo, qualora decidesse di presentare opposizione. Il secondo caso riguarda un 66enne della provincia di Vibo Valentia. A lui sono contestate 28 occasioni accertate, con un danno di circa 1400 euro di insolvenza presso il casello di Castel San Giorgio, dal 23 dicembre al 16 giugno 2018. L'imputato non avrebbe mai onorato il suo debito alla Società Autostrade spa, nonostante quest'ultima abbia mandato più di un sollecito allo stesso. Per lui il decreto penale riporta la sanzione di 9000 euro. L'ultimo caso riguarda un 32enne bulgaro, residente in Sicilia, indagato per non aver pagato il pedaggio per 91 volte. Il debito accumulato supera i 5000 euro. Non un euro versato, nonostante - come nel caso precedente - i solleciti della Società Autostrade. Il periodo di riferimento va dal 4 dicembre 2016 al 21 aprile 2017.