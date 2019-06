Mercoledì 26 Giugno 2019, 16:50

Appena hanno visto i carabinieri quattro ladri sono fuggiti via mentre erano a bordo di un'auto rubata e costeggiavano l'autostrada A2 dove poco prima avevano rubato 300 litri di gasolio a ridosso della stazione di servizio lungo l'autostrada.L'episodio è accaduto la scorsa notte, in una strada interpoderale di Eboli, e i carabinieri di Campagna e della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Luca Geminale, dopo aver intercettato i malviventi hanno recuperato l'auto su cui erano a bordo i banditi, una Fiat Punto rubata quache giorno fa e 300 litri di gasolio già nelle taniche di plastica che i banditi avevano asportato da un camion.Nell'auto c'erano altre taniche di plastica pronte per riempirle di gasolio che magari i ladri avrebbero rubato da altri veicoli in sosta nella stazione di srvizio. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato anche tutta l'attrezzatura necessaria per sportare il carburatnte dai camion. La refurtiva e la Fiat Punto sono stati restituiti ai proprietari.