Distruggono parcometri per cercare di portare via tutte le monete all’interno. A Sarno caccia ai ladri che negli ultimi tempi hanno preso di mira le colonnine dei ticket sosta. I raid sono avvenuti in diverse aree con stalli blu, tutte in pieno centro cittadino. I parcometri sono stati distrutti, divelti, nel tentativo di trafugare i soldi, ma senza alcun risultato.

Si indaga per risalire agli autori dei diversi assalti in città.



Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si cercano fotogrammi utili all’identificazione. Dalle prime indiscrezione pare che ad agire sia un gruppo di giovani.



