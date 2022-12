I mille colori: venerdì si accende il paese presepe della Costiera

Si riaccende il paese presepe della Costiera Amalfitana.

Atrani, il borgo della Divina che fino a qualche settimana fa è stato trasformato in una piccola Hollywood complice le riprese di The Equalizer 3 il sequel dell'action movie con protagonista Denzel Washington, è pronto a restituire le atmosfere natalizie che ogni anno attraggono migliaia di visitatori.

Vista da qualsiasi angolazione o percorsa attraverso il dedalo di stradine che si dipanano dalla civettuola piazzetta, Atrani si presenta come un presepe en plein air, pronto a regalare, con tutta la sua suggestione, la magia di luci e di colori. L'appuntamento è per venerdì 9 dicembre alle ore 19.30, quando le luci artistiche che colorano l'intero borgo si accenderanno per questo Natale 2022.

E per l'occasione l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luciano De Rosa, ha invitato la popolazione ad assistere all'evento dal tratto di spiaggia antistante la cittadina da cui sarà possibile cogliere il colpo d'occhio al momento dell'illuminazione del borgo. A seguire, sulle scale della chiesa di San Salvatore de' Birecto, concerto gospel con 16 coristi e una bnd dal vivo che inaugurerà le festività natalizie con canzoni e suoni della tradizione.