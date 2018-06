Nel Salernitano i piccoli comuni scelgono nel segno della continuità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 11 Giugno 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 09:20

Quindici piccoli comuni hanno già il loro sindaco: poche ore sono bastate per terminare gli scrutini nei centri della provincia con meno di diecimila abitanti. A POLLA è stato riconfermato Rocco Giuliano. Il sindaco uscente ha battuto con distacco importante Fortunato D'Arista. In maggioranza dal 1973, Giuliano guiderà così ancora per cinque anni il paese. Al voto il 62,9% degli aventi diritto. «È un orgoglio continuare a guidare il paese per completare i progetti in essere». Tutto secondo...