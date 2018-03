I segreti dei grani antichi del Parco del Cilento e la preparazione dei biscotti nel laboratorio di StoriediPane

Lunedì 12 Marzo 2018, 19:19 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 19:19

I segreti per produrre le farine ai grani antichi e la preparazione dei biscotti, saranno l'argomento del laboratorio che si svolgerà mercoledì 14 marzo, alle 18, nella sede di StoriediPane a Capaccio Scalo. E' noto a tutti che per realizzare prodotti buoni e per una sana alimentazione, è fondamentale la scelta delle materie prime: si basa su questo presupposto la collaborazione tra StoriediPane, lo store creato da Paolo De Simone, e l’Ecomuseo della Valle delle orchidee e antiche coltivazioni sulle farine ai grani antichi.Il laboratorio sarà a cura di Riccardo di Novella che presenterà il progetto dei “Coltivatori Custodi” e i semi antichi dell’area Parco conservati nella sede dell’ecomuseo nel Comune di Sassano. Si tratta di un progetto di ricerca che attualmente coinvolge 21 agricoltori che coltivano i semi e le piante in campi posti tra i 600 e i 1200 metri sul livello del mare tra i comuni di Sassano, Monte San Giacomo e Teggiano attorno al Massiccio del Cervati. Un progetto unico in quanto inserito nell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che è anche un'area crocevia con altri due parchi nazionali: quello del Pollino e quello del Parco Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. L’appuntamento di mercoledì sarà arricchito da uno show cooking dedicato alla preparazione di biscotti ai grani antichi e curato da Raffaela Amicone al quale prenderanno parte anche i partecipanti. Infine StoriediPane proporrà una degustazione di pane ai grani antichi.l progetto dei “Contadini Custodi” affonda le radici nella ricerca iniziata 25 anni fa dal professore Nicola Di Novella che aveva come obiettivi il contrasto all’erosione genetica, la tutela della biodiversità e il recupero delle antiche coltivazioni nell’area Parco per dare nuovo stimolo all’agricoltura di collina e montagna.Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 08281992897.