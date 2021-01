A dieci anni dalla scomparsa del padre, raccolta in un dolore e un affetto fermo e immutato, ha tentato un esperimento social che contro ogni aspettativa, le ha restituito il ricordo di un uomo eccezionale, camaleontico, geniale, unico. Era tutte queste cose Giuliano Iantorno, autore di tanti libri di testo in lingua inglese per le scuole fino a diventare penna d’oro della Zanichelli, ma anche musicista appassionato che come componente del gruppo jazz GMen (di cui facevano parte anche Salvatore Caravano, Enrico Parrilli e Rosario De Divitiis) ha lasciato traccia anche nella discografia del settore. Per ricordarlo, la figlia Daniela ha deciso di rivolgersi al mondo di internet, spulciando tra i gruppi di insegnanti di inglese, ipotetici colleghi, studenti, amici, conoscenti. Un ingresso in punta di piedi, non a caso è un’istruttrice di ginnastica ritmica, che le è tornato indietro come il più bello dei boomerang. In pochi minuti le hanno risposto in migliaia da tutta Italia, chi ricordandone la persona, chi il metodo, chi i suoi testi.

Uno su tutti: Communication Tasks (1982) che, insieme al suo amico e coautore Mario Papa, lo portò al successo e a cambiare il metodo di insegnamento, che divenne appunto il metodo Papa-Iantorno ancora oggi usato. La foto della copertina di quel libro adottato nelle scuole da Nord a Sud ha risvegliato i ricordi di tutti, anche degli studenti dell’epoca che ancora ne custodiscono una copia ricordando anche le storie di Tim, il simpatico bambino in copertina, e di tutti i suoi compagni.

«Ho ricevuto tantissimi messaggi di stima – racconta Daniela - commenti di persone che avevano assistito con molta ammirazione ai suoi convegni in giro per l’Italia, che avevano deciso di scegliere l’inglese come professione, di avere imparato bene la lingua, di aver superato concorsi grazie a quel libro, usato ancora oggi e per molti hanno una pietra miliare. Ognuno di loro mi ha emozionato, sorprendendomi in questi due giorni in cui il pensiero è tornato agli ultimi tempi tristi legati alla sua malattia e alla sua morte». Qualche anno prima, nel 1977 quando non esistevano raccolte di canzoni da usare a scuola, ma tanto meno le registrazioni formato Karaoke (e dopo tre anni di lavoro) il duo Iantorno – Papa aveva già pubblicato un’altra perla: «A Song-book of Folk and Pop Music»: libro e musicassetta…una cosa mai vista prima. Negli anni se ne sono vendute più di 100 mila copie. «La risposta dei social è stata un’esperienza unica – chiosa la figlia dell’autore - credo di aver fatto bene a me stessa e spero che anche mio padre da lassù abbia potuto capire quanto è stato importante il suo passaggio su questa terra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA