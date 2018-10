Mercoledì 17 Ottobre 2018, 06:35

Sentenza definitiva e condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione con l’accusa di associazione di stampo camorristico. Torna in carcere Fabio Iavarone, vicino al clan Stellato di Salerno e con una sfilza di precedenti che vanno dalle estorsioni alle rapine per finire allo spaccio di droga. Secondo gli inquirenti aveva creato il gruppo assieme al fraterno amico Giuseppe Stellato. Nel 2007 gli Stellato-Iavarone erano balzati agli onori della cronaca non solo per aver imposto il pizzo ai locali del by night ma anche al mercato ittico di Salerno e a quello rionale di Torrione. E per autofinanziare l’acquisto di sostanze stupefacenti, utilizzate prima di compiere gli atti di forza per far valere la propria volontà, il clan organizzava anche delle rapine. Rapine «importanti» come quella al portavalori all’ospedale Ruggi e alla sala bingo di Pastena. A causa di alcuni «disordini» causati assieme al suo compagno «papacchione», all’anagrafe Giuseppe Stellato appunto, era stato arrestato e poi spedito con domicilio forzato fuori regione. Dove è rimasto fino al 2012 quando riuscì ad ottenere il rientro a Salerno e la sorveglianza speciale. Ora per lui la sentenza definitiva che gli riconosce il ruolo di promotore di una organizzazione criminale e si riaprono le porte del carcere.