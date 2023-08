Colto da ictus al concerto di Gragnaniello, turista soccorso dal direttore sanitario del San Luca

È accaduto due sere fa a Casal Velino Marina, presso la struttura Torre Dominella è in corso l’esibizione del noto artista partenopeo. Sulla splendida terrazza a picco sul mare tante presenze accorse per applaudire il cantautore. Tra il pubblico anche un turista di 62enne arrivato da Roma ma originario di Albanella.

L’uomo aveva raggiunto Torre Dominella con moglie e una figlia. Improvvisamente viene colto da malore. Subito scatta l’allarme. Tra i primi a prestargli soccorso il dottore Carmine Laurito, sindaco di Cannalonga e medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo e il Direttore Sanitario della stessa struttura ospedaliera, Adriano De Vita sindaco di Novi Velia.

Al loro fianco anche altri medici presenti tra il pubblico. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza Laurito e De Vita gli prestano le prime cure necessarie.

Il Direttore Sanitario una volta arrivata l’ambulanza rianimativa organizza subito il trasferimento al Ruggi di Salerno dove il 62enne colto da ictus viene subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Tutto accade in pochi ma preziosi minuti. Una corsa contro il tempo per salvare la vita al malcapitato. Comprensibile la preoccupazione dei familiari. A fine concerto Enzo Gragnaniello ha voluto conoscere la moglie del 62enne per confortarla e farle arrivare la sua vicinanza.

La donna visibilmente provata ha ringraziato tutti per la vicinanza e la tempestività dei soccorsi. Parole di elogio anche per Cristian Carbone un dipendente della struttura Torre Dominella e per la titolare Stefania Morinelli. Cristian grazie alla sue esperienza di lavoro sulle ambulanze, è intervenuto subito, ha tenuti la mano al malcapitato, gli parlato fino all’arrivo dei soccorsi.