Tiene ancora banco l’allarme lanciato del governatore Vincenzo De Luca sulle gang di giovanissimi che darebbero fastidio ai coetanei tra il lungomare e piazza della Libertà. In particolare il presidente della giunta regionale della Campania aveva denunciato l’aggressione di un sedicenne qualche giorno fa, preso a calci e pugni. Il giorno dopo aver raccontato nella sua diretta settimanale le violenze, De Luca ritorna sulla questione. «Dobbiamo tenere gli occhi aperti e garantire un elemento che ha caratterizzato sempre la città di Salerno, la sicurezza - ha dichiarato a margine di un incontro pubblico - È stata una banda di giovani farabutti di 15-16 anni, ricorrono sempre questi fenomeni imitativi, molta presenza sui social, immagini sui social con le pistole in mano. Sono ragazzi che mi dicono in alcuni casi vivono nei rioni collinari, spero che le loro famiglie abbiano la responsabilità di controllare quello che fanno». Poi rassicura: «Non dobbiamo drammatizzare però, Salerno rimane una città tra le più sicure d’Italia. Abbiamo un clima generale che è drammaticamente preoccupante per le giovani generazioni. Quello che succede nelle notti della movida è sconvolgente: ci sono ragazzine che quando vanno in giro, in una gita scolastica o da qualche altra parte, nella borraccia mettono la vodka o i superalcolici poi magari vanno in coma etilico, quindi diventa anche difficile controllare. C’è una degenerazione che riguarda i processi formativi, il livello educativo che c’è nelle famiglie, il senso di responsabilità degli adulti. Dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo intervenire nella prevenzione e nella trasmissione di valori positivi». Quindi ricorda gli interventi operati da palazzo Santa Lucia: «La Regione Campania ha dato quest’anno 60 mila bonus per far fare attività sportiva ai ragazzi fino a 15 anni, facciamo di tutto per tenere aperte le scuole anche di pomeriggio per favorire la pratica sportiva, però di fronte a delinquenti bisogna usare il pugno di ferro senza perdere un minuto di tempo. Il mio appello è ai genitori, quello che mi sconvolge è che a volte abbiamo i genitori che sono più delinquenti dei figli». Sempre il governatore rassicura anche sul fatto che i responsabili sono stati identificati. Sulle aggressioni delle baby gang torna anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: «È un episodio che mi sconvolge, ma è un episodio isolato, Salerno resta un’isola felice».

APPROFONDIMENTI Salerno: rifiuti, oltre 3.500 utenti per il centro di raccolta mobile Identificata la baby gang

De Luca bacchetta i genitori Cava de' Tirreni, rapina l'auto puntando la pistola: telecamere al vaglio

LE INDAGINI

Sotto il profilo investigativo l’episodio è stato da subito confermato dalle forze dell’ordine. Anche perché a denunciare il pestaggio del figlio, è stata proprio la mamma che sabato scorso ha fermato una pattuglia dei carabinieri ed ha chiesto aiuto. Il ragazzo avrebbe avuto un pugno in faccia e calci. I carabinieri della compagnia Salerno, diretti dal maggiore Antonio Corvino, avrebbero anche identificato alcuni under 18 e sarebbero ora approfondendo alcuni aspetti della vicenda assieme alla procura dei Minori, diretta dalla procuratrice Patrizia Imperato. Le forze dell’ordine, però, sono un po’ abbottonate su quanto accaduto, trattandosi appunto di ragazzini, ma non smentiscono che si tratti di una gang anche se, al momento, sembrerebbe che ci sia stata una lite tra un componente del gruppo e il ragazzino picchiato. Lite, ovviamente, sempre per futili motivi. Gli investigatori, però, intendono chiudere il cerchio intorno a tutti e, soprattutto, capire se fossero armati o in stato di alterazione.

IL FENOMENO

Alcol e droga sarebbero difatti il problema principale delle nuove generazioni: dallo spinello alla bottiglia di superalcolici. Per questo motivo sono stati chiusi, appena una decina di giorni fa due locali del centro storico che avrebbero venduto bevande alcoliche ai minorenni, Anche l’amministrazione comunale ha preso provvedimenti: il sindaco Napoli ha emesso una ordinanza con la quale obbliga i locali all’esposizione di un cartello che ricorda il divieto di vendita di alcol ai minori. Intanto da ieri sono stati rafforzati i controlli nella zona della movida e in quella orientale per far fronte anche al problema dei furti.