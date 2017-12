Il 2018 paganese inizia con il concerto dei napoletani «La Maschera»

Giovedì 28 Dicembre 2017, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 16:03

Il concerto dei napoletani "La Maschera" aprirà il 2018 paganese.Questa la decisione dell'amminsitrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Bottone. Lunedì 1 gennaio, a partire dalle 21, sarà il concerto del giovani artisti partenopei ad aprire il nuovo anno per la città di Pagani. Il concerto si terrà in piazza Corpo di Cristo.L'appuntamento del 1 gennaio 2018 rientra nel cartellone di eventi natalizi "Pagani sotto le stelle".Il progetto "La Maschera" nasce nella periferia nordorientale di Napoli nel 2013 ed è composto da cinque ragazzi giovanissimi, conservatori reazionari, una mano tesa alla tradizione, l’occhio e "l’orecchio" verso l’innovazione. La formazione è composta da Roberto Colella (voce, chitarra acustica, flauto, sassofono, tastiere), Vincenzo Capasso (tromba), Alessandro Morlando (chitarre), Marco Salvatore (batteria) e Antonio “Gomez” Caddeo (basso, contrabbasso).La loro musica attraversa generi musicali diversi, spaziando tra folk, blues, world music, con alcune escursioni verso il rock, dub e swing, prediligendo l’uso della lingua napoletana. A dispetto del loro nome, scelgono di raccontare della loro città, di smascherarla e di smascherarsi.Appuntamento per lunedì 01 gennaio 2018 alle ore 21.00 in piazza Corpo di Cristo a Pagani.