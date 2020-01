Ventimila anni per baciarsi e poi, finalmente, l'unione. Nei mesi scorsi nella grotta di Pertosa-Auletta una stalattite e una stalagmite si sono ricongiunte e diventa una colonna. Un'attesa di ventimila anni per un bacio romantico che sugella la bellezza del sito magnifico del Vallo di Diano. La foto è tornata virale in questi giorni, proprio durante il periodo di pausa della grotta, dopo un 2019 di successi. La grotta riaprirà il 13 febbraio e per il giorno successivo, quello di San Valentino, sono previste iniziative speciali per gli innamorati. Innamorati che potranno trovare in un bacio atteso 20mila anni il senso di un romanticismo che solo la natura può regalare. Ultimo aggiornamento: 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA