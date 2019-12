Gesù bambino nasce su una barca di immigrati. È una delle immagini scelte per uno dei presepi in mostra allestita nelle chiese del centro storico di Padula dall'associazione “Amici del Presepe - sezione Pietro Gallo”. Una immagine forte scelta da uno degli artisti, con la classica capanna sostituita dal barcone di migranti che attraversa il Mediteranneo in cerca di una salvezza per sé e per gli altri, gli ultimi. Oggi come 2019 anni fa.

Per la 25edizione della manifestazione l'associazione ha curato tantissimi presepi disseminati nei luoghi più belli di Padula, dal centro storico al Battistero senza dimenticare ovviamente la Certosa.

