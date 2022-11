Il barista-studente di Sassano che regala caffè e cornetti ai clochard di Milano

Nel cuore di Milano, nella città più europea d'Italia, non manca, ovviamente e purtroppo la povertà. Ma non mancano, per fortuna, neanche la solidarietà e le persone dal cuore d'oro. Tra queste c'è un ragazzo di 20 anni che ogni offre la colazione ai senzatetto ed è stato immortalato più volte da alcuni passanti. Cornetti caldi e un buon caffè per i clochard, che apprezzano. Il ragazzo protagonista di questo bellissimo gesto si chiama Mario D’Amato ed è originario di Sassano, vive a Milano e studia Scienze Bancarie e recitazione, ma gestisce anche LTF, la torrefazione del padre Luigi. Un’iniziativa concreta, quella del giovane Mario, che ha ridato un piccolo sorriso a circa 80 clochard.

“Aiutare gli altri mi fa stare bene – ha detto Mario - mi sono trasferito a Milano per studiare, è una bellissima città sotto ogni punto di vista, purtroppo però non per tutti viene vissuta allo stesso modo, infatti agli angoli dei marciapiedi, sotto i portici vivono tante persone che non hanno una casa, restano “invisibili” per molti. Sicuramente – ha continuato Mario per qualcuno è una scelta di vita, ma per altri, invece, la strada è spesso l’unica soluzione a un lavoro che si fa fatica a trovare e ad una casa che non si può mantenere. Nel mio piccolo – ha concluso - ho cercato di fare qualcosa che potesse far sentire i senzatetto esseri umani come tutti, perché loro sono uomini e donne come gli altri, ma senza risorse economiche”.