Domenica 7 Gennaio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 21:33

Battipaglia. Ore di apprensione per i familiari del piccolo che ha ingerito l’hashish e che è ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Speranza. Le condizioni di salute del bimbo, rispetto a venerdì sera, sono in miglioramento e tutto fa sperare per il meglio. La mamma e i familiari del piccolo fanno la spola tra la sala d’attesa e il reparto di rianimazione. Una decina di metri che la mamma del bambino percorre in continuazione per raggiungere l’entrata del reparto dove nessuno può entrare, se non i familiari stretti dei degenti, seguendo ferree regole, ed in precisi orari della giornata. Le condizioni di salute del bambino sono migliorate ma la situazione resta delicata e per i prossimi giorni il piccolo rimarrà nel reparto di rianimazione sperando che tutto proceda senza intoppi.È la mamma del piccolo con tenacia e determinazione parlando con lo smartphone a rincuorare i familiari preoccupati che chiedono notizie del bambino e vorrebbero raggiungere l’ospedale di Battipaglia. Nel frattempo, il padre del bambino, che da tempo fa il fruttivendolo, è alla caserma dei carabinieri di Battipaglia dove ha trascorso la mattina di ieri per raccontare cosa è accaduto e fornire agli investigatori gli elementi necessari per proseguire le indagini.È mattinata inoltrata, è orario di visite al nosocomio battipagliese a qualche metro dall’entrata del reparto di rianimazione completamente “blindato”, come giusto che sia, c’è la cappella dell’ospedale con i familiari dei pazienti che pregano. Poco, più avanti nel corridoio c’è la sala d’attesa del reparto di rianimazione c’è la mamma del piccolo che ha ingoiato l’hashish in attesa che i medici le comunicano l’evoluzione della degenza del figlio e i familiari della donna che la rincuorano.