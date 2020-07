Le forniture di cocaina erano assicurate da Hicham Oisfi alias Emilio e da Giuseppe Aquino, residenti rispettivamente a Scafati e Boscoreale. In particolare l’hashish veniva acquistato a Sarno dal gruppo di Guglielmo Sirica, con la collaborazione di Emilio Squillante e Domenico Sirica. Nel corso di indagini, difatti, sono state arrestate sette persone in flagranza di reato con contestuale sequestro di quantitativi di diverse tipologie di sostanze stupefacenti. Ma c’è anche un dettaglio abbastanza «particolare». In una intercettazione telefonica Raffaele Iavarone confida al nipote Pasquale di essere stato anche in Albania per acquistare della sostanza stupefacente in una fabbrica e che questi gli avevano detto che avrebbe potuto anche richiedere un «logo» che identificasse il prodotto con il suo gruppo. Sempre in Albania Iavarone avrebbe acquistato anche una pistola con otto cartucce per 350 euro.

L’ARRESTO

Non sempre Iavarone partecipava in prima persona agli acquisti. Quando, il 19 giugno del 2018, decise di fare la staffetta con i suoi, fu arrestato. Era in compagnia di Luca Vitale e Antonio Cosentino. Il capo clan aveva organizzato l’acquisto di una partita di cocaina da alcuni fornitori di Boscoreale per rivenderla agli spacciatori di Salerno. Le intercettazioni consentirono agli investigatori di individuare il momento del “viaggio” per l’approvvigionamento con queste modalità: Vitale a bordo di uno scooter per il trasporto della sostanza stupefacente, Iavarone e Cosentino, a bordo di una Bmw X5, con il compito di fungere da “staffetta” al motoveicolo. I poliziotti effettuarono un pedinamento fino all’ingresso di Boscoreale, poi durante il rientro i veicoli furono intercettati e pedinati fino all’ingresso di Salerno, dove Iavarone e Cosentino, si accorsero di essere pedinati ed effettuarono una brusca manovra di uscita dal tratto stradale, cambiando direzione di marcia. Di qui l’inseguimento, dell’auto e dello scooter che furono poi bloccati: in seguito a perquisizione, furono trovati e sequestrati nel vano sottosella dello scooterone due panetti di cocaina di oltre chili.

