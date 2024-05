Il centro di interscambio, in attesa che i lavori vengano mai completati, è invaso dalla spazzatura. Al punto che, l’Ufficio tecnico comunale di Battipaglia, si è visto costretto a incaricare una società per la caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti nell’area.

Questo è ciò che si apprende dalla determina adottata dall’ente: «A seguito di segnalazioni di rifiuti abbandonati nei pressi della stazione ferroviaria lato opposto verso la rotatoria in via Rosa Jemma, e tutto il perimetro limitrofe tra la stazione e palazzo Inps di Battipaglia, l’ufficio ambiente con sopralluogo del personale dell’ente ha constato la presenza di rifiuti di varia tipologia». Secondo i tecnici intervenuti, sarebbero almeno venti le tipologie di rifiuti depositate nell’area. Per questo, si è reso necessario un campionamento e la certificazione con la relativa attribuzione dei codici rifiuti, come previsto dalla normativa.

Gli uffici hanno quindi chiesto per le vie brevi un preventivo di spesa alla società Agriricerche di G. Amoroso & co., che ha sede proprio a Battipaglia e con cui il Comune ha spesso collaborato. La ditta specializzata, quindi, ha presentato nei giorni passati il preventivo di spesa che si attesta su una spesa di 2.928 euro. Solo per la classificazione. Poi sarà necessario stabilire i quantitativi e, quindi, i costi per lo smaltimento. L’area del Centro integrato di interscambio, la faraonica opera ormai lasciata al degrado, è diventata una discarica a cielo aperto. A dirlo non sono solo i cittadini, ma anche i documenti comunali.

