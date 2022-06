Il caso Agropoli: qui le multe costano venti euro in più

Ogni volta che un cittadino di Agropoli riceve una multa, ad esempio per divieto di sosta, deve pagare quasi 20 euro di spese di notifica e accertamento del verbale. Un record nazionale finito anche all’attenzione del Parlamento. A segnalarlo Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità di garanzia del mercato e della Concorrenza, che ha portato alla Camera, in commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, i dati allarmanti. Il Comune di Agropoli richiede quasi un euro per spese d’accesso alle banche dati per le visure a cui si aggiungono 9,20 euro di spese per modulistica, stampanti cartucce, manutenzione apparecchi, sia ordinaria che straordinaria. Tanto che il totale della spesa a carico del cittadino per ogni multa diventa di 19,50 euro. Con un dato che non sfugge ad Antitrust. «La discrezionale definizione di tali spese, a livelli così elevati, si traduce in uno sfruttamento del consumatore/cittadino che è costretto a pagare in virtù di una previsione di legge, senza poterne contestare l’ammontare in alcuna sede», evidenzia Rustichelli. In tutto ciò non c’è alcuna illegalità. In assenza di una legge che fissi quali siano i costi di accertamento e gli eventuali tetti, non si possono accusare i Comuni di compiere atti illeciti.