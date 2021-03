Il Cilento piange Tarallo fondatore del Parco e primo sindaco «verde»

Il Cilento piange Giuseppe Tarallo. Già sindaco di Montecorice ed ex presidente del Parco, si è spento ieri nell’ospedale Ruggi di Salerno. Avrebbe compiuto 73 anni a maggio. Era ricoverato da diversi giorni e aveva subito la rimozione di un versamento liquido nello spazio pericardico. Nonostante l’intervento sembrasse perfettamente riuscito, sono sopraggiunte complicazioni cui il cuore di Tarallo non ha retto. I funerali oggi alle 16,30 ad Agnone Cilento, doveva viveva, nella chiesa SS. Maria del Carmine. Tarallo lascia la moglie, Anna, e i tre figli Luisa, Luca e Pasquale, oltre ai fratelli Mario e Nicola. Cinque anni fa aveva perso un altro fratello, il suo gemello, Alfonso. Laureato in lettere classiche a Napoli, Tarallo aveva insegnato per poi dedicarsi alla carriera politica, che l’ha visto sempre in trincea. Emblematiche le sue battaglie in difesa dell’ambiente, in particolare contro l’abusivismo, la speculazione edilizia e gli interessi della criminalità organizzata. Non a caso, è stato il primo sindaco «verde» d’Italia.



