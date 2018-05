Sabato 26 Maggio 2018, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 13:13

«Il Cinema va in Città» è il titolo della giornata dedicata al complesso e multiforme universo cinematografico, inserita nel programma di Casa Battipaglia, la kermesse che mette insieme masterclass, food, laboratori didattici e di radiofonia, showcooking, workshop sulla dieta mediterranea e concerti, promossa dall’associazione “A717 Battipaglia e Oltre” presieduta da Nunzio Vitolo, con il supporto artistico di Radio Castelluccio e dei Guastafeste. Manifestazione che, nella sua seconda edizione, si è arricchita della partnership di importanti realtà, quali Slow Food Italia, il Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi e Cinemotore.Per il gran finale della manifestazione, domenica 27 maggio, Battipaglia si trasformerà in una sorta di grande set all’aperto, con due eventi separati che si svolgeranno nella Sala Consiliare del Comune in piazza Aldo Moro; la masterclass di Federico Moccia alle 15 e la masterclass di Alessandro Preziosi alle 17.«Il Cinema va in Città» si concluderà alle 20,30 in piazza Amendola con la proiezione gratuita del film “Il volto di un’altra”. La pellicola è diretta dal regista napoletano Pappi Corsicato e ha come protagonisti proprio Preziosi con Laura Chiatti. Il film ha un carattere onirico, con scene in bianco e nero ispirate al cinema muto, accenni ai deliri visionari felliniani e al mondo della pubblicità. Tutta la manifestazione sarà trasmessa in diretta da Radio Castelluccio.