Incontro a New York con il console italiano: «Valorizzare tradizione e cultura»

Tramite il Vicesindaco Antonio Cerullo, in visita al Consolato Generale d'Italia a New York, a nome dell'intera Comunità, il Sindaco di Ceraso Aniello Crocamo ha consegnato una pergamena al Console Fabrizio Di Michele oltre ai saluti ed i ringraziamenti per l’enorme lavoro a favore dei concittadini italiani a New York.

Insieme si proverà a creare una forma di sinergia e delle concrete opportunità di incontro tra il piccolo Comune di Ceraso in provincia di Salerno e la straordinaria metropoli di New York, mettendo a disposizione i nostri strumenti: tradizione e cultura, natura e dieta mediterranea.