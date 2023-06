Il comune di Ravello fissa le nuove tariffe taxi: la corsa per Amalfi costerà 55 euro

Nuove tariffe per il servizio taxi della città di Ravello. Le ha stabilite la giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Vuilleumier, che qualche giorno fa ha adottato l'atto deliberativo attraverso cui si da il via libera al nuovo tariffario. E scorrendo i costi in vigore per i taxi ci si imbatte in quelli previsti per una delle tratte più richieste: da Ravello ad Amalfi.

Per raggiungere la cittadina capofila della Costiera partendo dalla città della musica costerà 55 euro, da 1 a 4 persone, mentre sarà di 60 euro il costo per la corsa se a usufruirne sarnno da 5 ad 8 persone.

Per raggiungere la stazione ferroviaria di Napoli, la tariffa varia invece tra i 140 e i 160 euro, mentre per l'aeroporto di Capodichino, dai 150 ai 170 euro.

Cittadini e turisti possono inoltre usufruire delle navette di trasporto pubblico da Ravello ad Amalfi, istituite dal Comune di Ravello per ovviare all’emergenza che ha comportato limitazioni alla viabilità lungo la strada provinciale 75. Il costo del ticket è di 2 euro. Il servizio via Tramonti, garantito dalla Sita osserva, invece, i seguenti orari: 07.30, 09.00, 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45, 18.15 (con partenze da Ravello) e 08.15, 09.45, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 (il rientro da Amalfi).