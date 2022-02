Covid, morto 24enne indiano: lavorava in un caseificio a Eboli

Muore a 24 anni un giovane di origine indiana risultato positivo al covid quasi due settimane fa. Una fine tragica per questo ragazzo che era residente ad Altavilla Silentina, ma lavorava stabilmente presso un caseificio di Eboli nell'area amministrazione. Due Comuni a lutto per questa perdita grave. Il contagio era arrivato, come sempre accade, all'improvviso e inaspettato, ma le condizioni del giovane indiano si sono aggravate rapidamente, al punto da dover ricorrere al ricovero presso il Covid Hospital di Agropoli. Era trascorsa una settimana da quel ricovero ed oggi il tragico epilogo.

