Vincenzo, il farmacista influencer che raccoglie migliaia di followers

La pandemia, il post Covid e comunque l'attenzione verso la propria salute che ognuno manifesta anche con ricerche sul web hanno fatto sì che anche gli addetti ai lavori, come i farmacisti, potessero diventare degli influencer. Questo anche per evitare il fenomeno delle cure fai da te. Nel Vallo di Diano c'è un farmacista che dispensa consigli sui social e ha migliaia di followers. Su Instagram è “ilfarmacistaviaggiatore”, nella vita reale si chiama Vincenzo Spinelli, ha trentotto anni, ed è un punto di riferimento per la sua community a cui dispensa gratuitamente consigli e approfondimenti legati al mondo farmaceutico utilizzando stories e Igtv.

Originario di Sala Consilina, è diventato soprattutto durante il periodo del lockdown una figura presente per chi aveva ed ha bisogno di informazioni su salute e benessere. Non solo approfondimenti su prodotti, ma anche consigli per la salute, integratori e i trattamenti per le dermatiti, cosmesi e benessere in generale, sono solo alcuni dei temi affrontati da Spinelli. Tutti argomenti apparentemente semplici da spiegare, ma non su un social che privilegia le immagini rispetto alle parole. Ogni post del pharma-blogger, è preceduto da ore di studio sia dell’argomento sia della strategia migliore per proporlo in modo semplice su Instagram, con lo scopo di renderlo chiaro a chi lo guarda.

E cosi i followers aumentano e diventano influencer e social anche farmacisti. Un modo per accorciare le distanze e andare incontro alle esigenze delle persone. Così i suoi video hanno migliaia di views.