Il giallo degli elicotteri notturni sul Vallo di Diano: esercitazione militare

Ieri sera alcuni elicotteri hanno volato sul Vallo di Diano intorno alla mezzanotte. Curiosità e timori sono rimbalzati in ogni angolo del comprensorio, da Polla a Sala Consilina, da San Pietro al Tanagro ad Atena Lucana e dispetto alle tante ipotesi ecco spuntare la soluzione dal giallo. Da ieri e fino a domanim infatti nell’Aviosuperficie di Grumentum, nel comune di Grumento Nova, in Basilicata sono in corso alcune esercitazioni, sia diurne che notturne, dell’Aeronautica militare.

"Sono previste - è spiegato dal Comune di Sarconi - presenze di uomini, velivoli militari e anche, probabilmente, il sorvolo della valle con aerei militari che non atterreranno, ma fungeranno solo da supporto logistico".

