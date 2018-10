Martedì 9 Ottobre 2018, 19:57

SALERNO - Una bottiglia incendiaria davanti ad un portone in via Laurogrotto a Salerno. Una «bravata» secondo i carabinieri hanno comunque avviato delle indagini per capire di sia l'artefice. A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Potrebbero essere stati alcuni ragazzi che, poco prima, sarebbero stati rimproverati da diversi condomini per il chiasso che facevano in strada.