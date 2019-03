Sabato 16 Marzo 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2019 07:05

Tre giorni fa era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento emesso dal Tribunale, sezione civile di Vallo della Lucania. Ieri mattina è stato trovato cadavere. L'uomo, originario di Pontedeume, in Spagna, ma da anni residente nel Cilento, si è tolto la vita impiccandosi ad un albero in aperta campagna. L’uomo residente a Montano Antilia si sarebbe dovuto allontanare dalla sua famiglia dopo la decisione del tribunale. Sull’uomo infatti pendevano pesanti sospetti di molestie su minori. Vittima sarebbe stata anche la figlia. I fatti risalirebbero a qualche anno fa. Solo nei giorni scorsi invece è arrivato il provvedimento di allontanamento emesso dai giudici. Poi due giorni fa il drammatico epilogo di una storia triste. L’uomo, lo spagnolo così come lo conoscevano in paese, ha deciso di compiere l’estremo gesto. Si è recato in aperta campagna è si è tolto la vita. Il cadavere del 47enne è stato ritrovato all’alba di ieri mattina dopo una notte di ricerche avviate dai Carabineri della compagnia di Vallo della Lucania diretti dal Capitano Mennato Malgieri. Il corpo è stato trovato in località Conca d’Oro di Casal Velino a pochi passi dal luogo dove l’uomo lavorava. Le ricerche dei militari erano state avviate nella giornata di giovedì dai militari dopo l’allarme lanciato dal proprietario della ditta presso cui il 47enne lavorava da tempo.