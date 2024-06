Altro che vacanza. Da ieri circa 20mila tra insegnanti precari, bidelli e addetti di segreteria originari del Salernitano sono costretti a piombare nella disoccupazione. Per un anno, tra Salerno e provincia e il resto d'Italia, hanno mandato avanti programmi e gestito classi, doverosamente con contratti a tempo determinato. Hanno coperto segreterie, vigilato e sanificato le scuole. Ma allo scadere dell’8 giugno si ritroveranno fuori dalla scuola. È quanto accade ai docenti ed ai bidelli assunti la scorsa estate: si tratta di un esercito di lavoratori nominati attraverso vari canali. Ci sono i 2.480 precari nominati dalle Graduatorie provinciali (denominate Gps) che sono andati a coprire nel salernitano posti vacanti in organico di diritto, tra questi ben 1.220 su posti di sostegno. I docenti precari assunti a tempo determinato sono stati nominati entro il 31 dicembre dall’Ufficio scolastico provinciale. Ai precari nominati su supplenza lunga si aggiungono anche i supplenti delle graduatorie di istituto nominati su supplenze brevi dalle scuole. I supplenti brevi sono ben 8 mila nel salernitano e il loro contratto scadrà ufficialmente con la fine delle attività didattiche. Ai 2.480 docenti nominati su posto vacante e agli 8 mila supplenti brevi utilizzati come “tappabuchi”, si aggiungono altri 9 bidelli e assistenti amministrativi e tecnici nominati a tempo determinato. Da ieri, fatti salvi i giorni di proroga per gli scrutini, insegnanti, bidelli e personale di segreteria con contratto fino all’8 giugno, potranno beneficiare della “Naspi”, l’indennità mensile di disoccupazione dei lavoratori per i lavoratori che hanno perso l’impiego per cause indipendenti dalla loro volontà. Èl’amaro destino di chi ha lavorato quest’anno su posti vacanti e su cattedre brevi. La disoccupazione ha una durata prestabilita: la disoccupazione spetta per la metà delle settimane contributive maturate prima di perdere il lavoro, per un massimo di 24 mensilità. «Quello del precariato è una annosa questione che, per le dimensioni raggiunte, assume i tratti di emergenza ripercuotendosi negativamente sul funzionamento delle scuole – dichiara Susy Parrillo, referente territoriale Uil scuola Salerno - La data dell’8 giugno e quella del 30 giugno rappresentano per docenti e Ata l’ultimo giorno di servizio per scadenza di contratti a tempo determinato. Sono lavoratori che vivono ogni anno all’insegna della profonda incertezza: dopo essere stati al servizio dello Stato devono lasciare il lavoro e attendere, sperare di essere richiamati a settembre. Si tratta di un vero e proprio sfruttamento lavorativo che procura instabilità in molte famiglie impossibilitate a progettare un futuro».

I numeri dei precari, sia docenti che Ata, sono identificativi di un sistema scuola in crisi che non offre stabilità ai lavoratori e agli alunni: si assiste ad un eccessivo ricorso alla precarizzazione del docente in cattedra.