Il liceo Mangino di Pagani rappresenta la Campania alle Olimpiadi Nazionali di Debate 2021

Gli alunni del liceo scientifico "Mons. B. Mangino" di Pagani rappresenteranno la regione Campania alle fasi finali delle Olimpiadi Nazionali di Debate 2021.

La squadra del liceo scientifico paganese che gareggerà nelle fasi nazionali della competizione sarà composta dai debater Marco Pentangelo, Lorenzo Campitiello, Raffaella Ferraioli e Francesca Ceglia. A fare da coach della squadra ci saranno i docenti Antonietta Novi e Carmen Longobardi.

Gli alunni del liceo "Mangino" hganno trionfato nei giorni scorsi in un'avvincente gara sostenuta contro la squadra del Liceo "Carducci" di Nola. Alle qualificazioni avevano partecipato 64 debater di 16 squadre provenienti dalle 5 province della Campania, che si sono incontrati per dibattere le due mozioni: la prima è stata "Il libero scambio di informazioni ed idee su internet non dovrebbe avere alcuna limitazione"; la secona, invece, era "Questa assemblea ritiene che debba essere vietato tutto ciò che nell'arte è immorale e rappresenta scandalo".

Nel frattempo, già un'altra squadra d'istituto, "The Mangino' s Challengers" ,sta partecipando da ottobre 2020 al campionato italiano giovanile di debate, di cui attualmente è in corso la seconda fase.

