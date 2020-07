© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mare di, a Pollica , restituisce una lattina di Coca Cola, gettata in acqua almeno trent'anni fa. A testimoniarlo l'apertura a strappo, vietata a partire dagli anni Ottanta perché ritenuta pericolosa e tagliente. A ripescarla è stata, ambientalista, fondatrice della ciclovia Via Silente, durante una bagno nelle splendide acque cristalline del borgo cilentano.«30 anni non bastano al nostro mare per cancellare un secondo di maleducazione» ha commentato Simona Ridolfi, postando la foto sui social. Questo è l'esempio lampante su quanto determinati oggetti (lattine, plastica, etc.) possano nuocere all'ambiente anche a distanza di tanto tempo.