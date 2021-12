Il mare visto dal Cervati innevato dopo nove ore di cammino

Tre metri di neve ai lati, il freddo del ghiaccio sotto i piedi. E le zampe. Nove ore per raggiungere la vetta del monte Cervati innevato in compagnia del suo lupo cecoslovacco, Alaska.

Pasquale Amoroso, uno Sparta functional training, di Sanza ha percorso - un'azione che chi non è allenato e non conosce benissimo la montagna non deve farlo - i sentieri del Cervati per raggiungere la vetta. Un'avventura emozionante che ha fatto perdere tremila calorie all'atleta che è salito "armato" di ciaspole, muscoli e fiato. Le sue foto e i suoi video, soprattutto di Alaska a perfetto agio tra neve e ghiaccio sono diventate virali e hanno raccontato tutto il tragitto fino alla vetta del monte più alto della Campania con tanto di foto con sullo sfondo il Golfo di Policastro.