Sabato 21 Settembre 2019, 01:40

Il massaggio richiesto non lo aveva soddisfatto. Così si è lamentato con i gestori del centro, degli asiatici. Ha dichiarato di non essere rimasto contento della prestazione e, quindi, di non voler pagare il trattamento. E' accaduto a Battipaglia. La responsabile della gestione degli appuntamenti ha immediatamente chiamato i suoi titolari. Si sono presentati così alcuni uomini che hanno chiesto il pagamento del servizio. Ne è scaturita prima una accesa discussione tra l'ebolitano, A.D.E., e gli uomini asiatici, poi la discussione si è trasformata in zuffa. Sarebbe stato allora che qualcuno, proprio mentre gli uomini si picchiavano, ne avrebbe approfittato per prendere l'incasso.All'arrivo delle forze dell'ordine, A.D.E. è stato ritenuto responsabile sia di lesioni e sia di furto e messo in regime di arresti domiciliari. Ma ieri mattina, nell'udienza celebrata dinanzi al giudice Gennaro Mastrangelo, il suo legale, l'avvocato Agostino Quaranta, è riuscito ad ottenere per lui il solo obbligo di dimora: l'uomo ha riconosciuto le proprie responsbailitò in merito alla lite ma non al furto.