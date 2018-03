Il Ministero della Salute sceglie un'azienda cilentana per la campagna di comunicazione sui vaccini

Venerdì 9 Marzo 2018, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 16:34

Il Ministero della Salute ha affidato a DeRev, l’azienda fondata e guidata dal cilentano Roberto Esposito, originario di Vallo della Lucania e anche fondatore di Giffoni Innovation Hub, la progettazione e la gestione della strategia digitale e della comunicazione sui social media sul tema delle vaccinazioni.L’azienda digitale, che oggi ha sede a Napoli e Milano, ha realizzato la campagna di comunicazione volta a far percepire in modo chiaro e autorevole l’importanza fondamentale della vaccinazione come strumento di tutela e promozione della salute pubblica, nonché ad informare la popolazione sul decreto legge che introduce importanti novità in materia ed estende il numero di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza.L’obiettivo della campagna – condivisa e firmata di concerto con l’Agenzia Italiana del Farmaco e con l’Istituto Superiore di Sanità – è di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in atto dal 2013 che ha determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto del 95%; questa è la soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per garantire la cosiddetta “immunità di gregge”, che proteggere indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati.