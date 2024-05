Furore, il ministro Sangiuliano in visita: farà anche al Fiordo

Nuova tappa in Costiera Amalfitana per il Ministro della Cultura. Gennaro Sangiuliano su invito del sindaco di Furore, Giovanni Milo, sarà nel “paese che non c'è” nel pomeriggio di domani per far visita al Fiordo, caratteristica insenatura naturele che rappesenta un unicum con il suo grappolo di “monazeni” piccole dimore di pescatori alcune delle quali appartenute a Anna Magnani e Roberto Rossellini che le acquistarono dopo aver girato proprio a Furore il film L'Amore.

Il Ministro della Cultura, fanno spere dal comune di Furore, valuterà insieme con l’amministrazione comunale, progetti volti proprio al recupero, al riuso e alla valorizzazione di questo elemento paesaggistico unico nel suo genere, tra i simboli più noti e riconosciuti della Costiera Amalfitana nel mondo.

«La presenza a Furore del Ministro Sangiuliano - commenta il sindaco Giovanni Milo - è, per la nostra comunità, motivo di orgoglio. Per questo, lo ringrazio di cuore. È un segnale estremamente positivo di attenzione del Governo nazionale, che ci incoraggia a mettere in campo tutte le strategie necessarie per preservare questo luogo stupendo, per rafforzarne la bellezza e per consolidarne la già fortissima attrattività».

A seguire, il Ministro Sangiuliano sarà a Positano dove, alle 18, negli ambienti della cripta medioevale del Mar, presenterà il nuovo progetto che prevede il completamento degli scavi in via Rampa Teglia, peraltro già in fase di appalto, e la musealizzazione della nuova area della villa che servirà a completare il circuito di visita culturale attraverso la realizzazione di un centro di restauro previsto all’interno dei locali dell’ex museo del viaggio.

Un progetto, quello che si presenta domani, finanziato con ulteriori due milioni di euro stanziati dal Ministero sulla programmazione 2024/2026.