Digitale, una nuova materia da studiare a scuola: la proposta del ministro per l’Innovazione Paola Pisano, oggi ospite di Giffoni Film Festival, confrontandosi con il Dream Team di Innovation Hub.

Rendere gli studenti più consapevoli rispetto alla cultura digitale: «Oggi dobbiamo riuscire a fare in modo che innovazione sia diffusa nel nostro paese. Bisogna iniziare dai luoghi più complicati. Si tratta di progetti lunghi complicati, che necessitano di visione e pazienza. È questa la strada da perseguire».

Si sofferma sulla “rete unica”, definendola un progetto strategico. «Innanzitutto perché è importante portare rete sicura in tutto il nostro Paese più veloce, mirando non solo all’infrastruttura rete ma che comprenda anche center i cloud e i big data, creando una sovranità digitale nel nostro paese finora appartenuta ad altre nazioni, abilitando un’economia dei servizi digitali e aiutando a migliorare il settore del tempo. Attraverso le infrastrutture, occorre pensare a un’economia da gestire».



Verso la ripresa scolastica, l’idea è introdurre la digitalizzazione tra le materie. Un’idea progettuale da sviluppare con la ministra all’Istruzione Azzolina e al ministro dell’università Manfredi. «È fondamentale iniziare dalla formazione degli insegnanti in un percorso strutturato nelle scuole. Oggi si deve pensare a una materia che insegni ai ragazzi ad usare il web – insiste la ministra Pisano - a conoscere diritti e doveri del digitale. Essere nativi digitali non significa saper muoversi o conoscere l’universo tecnologico. Iniziare a comprendere i meccanismi e il funzionamento dell’analisi dei dati, capire come lavora il pensiero computazionale, l’intelligenza artificiale. Abbiamo buone competenze in italia, tiriamole fuori».