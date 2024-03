Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, potrebbe visitare l’ex caserma Tofano per concepire il futuro dell’enorme palazzo vanvitelliano. Il tramite potrebbe essere Gherardo Maria Marenghi, professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università di Salerno e membro del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. Nel febbraio 2023 fu proprio il ministro a volerlo nell’organo consultivo del Ministero, chiamato ad esprimere pareri tecnico scientifici in materia di beni culturali.

A chiedere l’intervento di Marenghi è stato l’ex sindaco Manlio Torquato che ha avuto ospite l’avvocato nel suo salotto social “Confronti”. Marenghi è apparso interessato. «Utilizzare un patrimonio di questo valore - ha precisato il docente - è importante per ampliare l’università nei territori». L’idea, infatti, è quella di usufruire di spazi dell’ex caserma per corsi di formazione accademica o di laurea. «Quando ho saputo che l’avvocato Marenghi è nel Consiglio superiore per i beni culturali - ha detto Torquato - mi è sembrato opportuno perorare la causa di un monumento importantissimo della nostra città e che non può essere lasciato all’oblio pur tenendo conto del buon lavoro in corso da parte della Soprintendenza». Attualmente alcuni locali al piano terra sono in fase di riqualificazione per custodire i reperti archeologici di Pompei. «Bisogna tenere sempre acceso un faro sulla Tofano per generare interesse - ha continuato Torquato - bisogna parlarne, chiedere ai parlamentari locali di dare una spinta affinché l’edificio sia al centro di un dibattito politico e culturale che coinvolga le istituzioni e i cittadini».

È evidente che alla base c’è anche una questione politica. Il 24 ottobre scorso Sangiuliano visitò il battistero paleocristiano di Nocera Superiore grazie all’iniziativa degli esponenti locali di Fratelli d’Italia, tra cui il presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore. Il ministro, però, non mise piede nella vicina Nocera Inferiore. Il giorno successivo il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, esponente del Partito Democratico, svelò di aver invitato Sangiuliano per visitare la caserma Tofano e il museo Diocesano senza, però, alcun riscontro.

«Il ministro - disse De Maio - era accompagnato da una folta schiera di politici locali vicino al governo Meloni e nessuno di questi ha sentito l’esigenza di fargli fare poche centinaia di metri per osservare i tanti luoghi di interesse della nostra città, tra l’altro, oggetto di interventi governativi. Nessuna polemica col ministro, ma che dire riguardo allo scarso interesse dei rappresentanti locali di partito? La riqualificazione della ex fortezza borbonica è, comunque, uno dei punti fondamentali del nostro programma».