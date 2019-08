Sabato 3 Agosto 2019, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scrivo a pochi giorni dalla fine della 49esima edizione del Giffoni Film Festival questo report lucido, preoccupato ma carico di slancio per il futuro, nato anche a seguito anche della pubblicazione dell’annuale rapporto Svimez – Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno. Non vogliamo parlare di un ritorno da parte dei giovani, perché siamo già oltre questo: dobbiamo cercare di capire chi sono quelli che possiamo fermare in tempo, con l’augurio, la speranza e la convinzione che gli altri possano fare ritorno.Siamo consapevoli di avere un grandissimo patrimonio da trasformare in lavoro, da rendere utile, da far intercettare. Le università spendono, investono e formano giovani che poi fuggono. Le parole innovazione, rivoluzione, evoluzione, rigenerazione, dovrebbero essere i pilastri di una Campania e di un Sud che deve reagire in modo immediato e forte a questa analisi impietosa, drammatica e sconvolgente.I prossimi dieci anni saranno fondamentali per la Campania, per il Sud e per l’Italia. Le rivoluzioni sono necessarie: distruggono e ricostruiscono, dandoci la forza di rimetterci in moto ed in discussione. La rigenerazione significa affrontare senza paura quelle che sono le nostro abitudini a vivere i momenti culturali. I grandi eventi servono ma non danno un senso di appartenenza, di continuità, di radicamento nel territorio, attirano l’attenzione ma non possono essere solo fini a se stessi. Non servono se non riusciamo a mettere in moto una vera e propria macchina turistica, culturale, sociale. Ad esempio, il grande successo delle Universiadi, che sarà importantissimo valorizzare per l’enorme riverbero, impatto e arricchimento che hanno conferito a Napoli, alla Campania e a tutto il Sud Italia. Dopo l’enorme investimento della Regione Campania, adesso spetta ad altri soggetti pubblici e privati utilizzare questo enorme patrimonio.Bisogna fare una sorta di «chiamata alle arti» dove ogni operatore culturale, piccolo, medio o grande rimetta in moto nel proprio territorio l’idea ma anche gli investimenti aziendali, che possano radicalizzare sempre più gli eventi e dare opportunità di lavoro vero e continuativo. Abbiamo potenzialità incredibili: geografiche, culturali, architettoniche, archeologiche, perché non siamo capaci di trasmettere ai giovani la voglia di fermarsi, la voglia di restare? Parlo perché l’esempio di Giffoni credo sia unico ed irripetibile, parlo perché i 50 anni di Giffoni sono la storia lunghissima di un Paese che si è «fatto idea» in una regione come la Campania che riesce a promuovere e gestire una storia amata e conosciuta in tutto il mondo, tra le poche (se non l’unica) ad avere attraversato indenne, con eleganza e meraviglia i confini regionali, nazionali ed internazionali. Non c’è più tempo per aspettare. Nel suo piccolo Giffoni contribuisce con la propria parte reagendo e creando un’economia senza pari in tutta l’area.Ed allora, reagiamo. Non fuggiamo. Più coraggio e più azione bruciando subito i tempi. Al quadro desolante che verrà fatto tra poco, di un Sud composto da sole persone anziane, dare lavoro significa costruire una famiglia, fare figli e ricostruire il tessuto sociale. Ci metteremo vent’anni? Pazienza. Se mai si comincia ma si risolve il problema. Io non ci sto e non mi arrendo, anzi una delle mie prossime azioni sarà quella di girare tutto il Sud, di portare una possibile rivoluzione perché ce la possiamo fare. L’appello è proprio capire meglio quello che sta succedendo con l’esempio di Giffoni. La precarietà e le lungaggini politiche e burocratiche sono la parte più complicata di questo percorso. Come si fa a non essere felici che Giffoni sia diventata una vera e propria industria della cultura che lavora tutto l’anno? Come si fa a non essere felici che nel 2021 potranno lavorare non meno di 300 giovani qui in quest’area dove si è anche contenti di lavorare? Sono domande alle quali bisogna dare delle risposte urgenti.