Sabato 18 Agosto 2018, 11:32

Un video particolare in una location unica. Successo per “Every”, brano dei Sirius di Bellosguardo, formazione capace di attirare migliaia di curiosi con questo racconto in note creato per scoprire la storia di un paese desolato in cui sono state girate le scene.Si tratta di uno dei borghi fantasma dal quale tutti gli abitanti si sono progressivamente allontanati, spostandosi nella zona nuova, a causa di una serie di frane e alluvioni che hanno sempre più distrutto il paese, dandogli l'aspetto attuale.Posto nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, conserva ancora oggi la sua originaria architettura rurale, fatta di basse case in pietra, stretti vicoli e una grande piazza centrale sulla quale ancora dominano i resti ben visibili del passato.Tutti questi elementi si uniscono tra loro e insieme creano degli scenari suggestivi e, a tratti quasi spettrali, tipici dei luoghi abbandonati, che hanno ispirato la band composta da Giovanni Peduto (chitarra e voce) e Giuseppe Di Pasca (tastiera e voce).Un pezzo dal taglio rock-pop in cui emerge la voce di Adia, la chitarra del guest Luca Colombo (Ramazzotti e Nek) e gli squarci gotici di una location che rivive grazie alla musica del duo della nostra provincia.Un racconto in cui c'è tutta l'essenza dei Sirius: fondere musica e arte visiva, dando spazio ad artisti nel campo del disegno grafico. Il nome della band si ispira ad un brano degli Alan Parsons Project, il quale ha dato spunto alla struttura melodica del primo lavoro discografico, “Revenge”, promosso dall’Associazione Culturale Musica Mania. In lavorazione anche un fumetto, disegnato da Simona Simone e, ovviamente, ispirato al borgo fantasma immortalato nel video che su Youtube ha superato i quarantamila click.