Mercoledì 17 Aprile 2019, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 06:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più elementi fanno pensare che la nomina del nuovo arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno sia imminente e che manchi solo la comunicazione della sala stampa della Santa Sede per l’ufficializzazione. Ogni momento è quello buono per l’annuncio, che era già atteso sabato scorso, giorno in cui sono di solito comunicate le nomine del Papa per l’Italia. Voci insistenti davano come molto probabile “l’habemus papam” per i giorni della Settimana Santa, magari proprio per oggi quando, alle 19, tutti i sacerdoti della diocesi e le loro comunità si ritroveranno in cattedrale per la Messa crismale, celebrata dall’arcivescovo Luigi Moretti, ma sembra che occorra ancora attendere un po’. Assai probabili che le campane del duomo suonino a festa, come tradizione, subito dopo Pasqua. Appare invece certo che, prima di ogni comunicazione al popolo, l’arcivescovo convochi il clero per anticipare la nomina ai sacerdoti. Non è un obbligo, ma una prassi consolidata. Sin dal 19 dicembre, giorno successivo all’annuncio delle dimissioni di monsignor Moretti, è cominciato il classico totonomine che, se già di per sé appare un azzardo, lo è ancora di più dall’inizio del pontificato di Papa Francesco.Il nome che ricorre negli ultimi giorni è quello di monsignor Andrea Bellandi, teologo fiorentino di fama, vicario generale della diocesi toscana e profondo conoscitore del pensiero di Papa Benedetto XVI. È certo che ormai Papa Francesco abbia fatto una scelta e che questa possa corrispondere al nome di Bellandi sembra più di una probabilità. Monsignor Bellandi ha un curriculum così importante da rendere prevedibile una sua prossima nomina episcopale. È una figura che unirebbe l’aspetto pastorale alla profondità del pensiero teologico. Fiorentino di nascita, classe 1960, è stato infatti parroco, per diciassette anni, nella comunità di San Giovannino dei Cavalieri, nel capoluogo toscano, è docente di Teologia fondamentale e introduzione al mistero cristiano ed è stato preside della Facoltà teologica dell’Italia centrale dal 2003 al 2009. Nel settembre 2014, l’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, lo nomina vicario generale della diocesi. In più, a conferma del nome di Bellandi, è il fatto che da qualche giorno si parli insistentemente di un nuovo pastore che provenga da fuori regione.