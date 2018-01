Martedì 2 Gennaio 2018, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 16:03

Il Parma calcio cerca talenti nel Vallo di Diano e nella zona sud della provincia di Salerno. Lo ha fatto aprendo, o meglio affiliandosi, con una accademia già ben avviata: la Fevian Soccer Academy. Si tratta di una società con circa 500 baby calciatori, una decina di comuni coinvolti, ottimi allenatori e dirigenza coesa guidata dal presidente Mimmo Fortunato che si è presentata nel punto vendita Fevian Department Store nella zona industriale di Polla. L’incontro è stato voluto sia per presentare la società, sia, soprattutto per suggellare il forte rapporto con il Parma Calcio presente con il responsabile del progetto "Accademie", Pierluigi Perrone. Non solo, è stato possibile confrontarsi anche con mental coach e nutrizionisti per allenare bambini e anche i genitori a un perfetto stile di vita. Non solo come calciatori. Tra i cinquecento giocatori (e in futuro ancor di più) si cercheranno talenti per il futuro del Parma calcio e anche per istruire allenatori sul territorio.