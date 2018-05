Giovedì 24 Maggio 2018, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 18:16

Ha agito senza motivi apparenti Luca Criscuolo, il 27enne di Nocera Inferiore che per due giorni ha percorso in auto l'area dell'Agro Nocerino-Sarnese esplodendo colpi di pistola che hanno raggiunto vetture, insegne, negozi e ferito due persone. Il ragazzo, laureato in Scienze Turistiche e figlio di una famiglia bene della zona, ha problemi psichici e da poco era in cura. La pistola con la quale ha sparato all'impazzata ferendo due persone era regolarmente detenuta ma di proprietà di un familiare. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Nocera Inferiore diretto dal vice questore Luigi Amato sono riusciti ad individuarlo dal numero di targa della vettura. Al momento dell'arresto è stato trovato in casa.