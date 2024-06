Salerno, dopo il blitz nell'agro nocerino il commento del prefetto di Salerno: lo Stato c'è

«Sono segnali importanti nell’azione di contrasto al crimine che consentono di far avvertire la presenza dello Stato sul territorio e contribuiscono a migliorare la sicurezza dei cittadini confermando il costruttivo spirito di collaborazione tra le Istituzioni e l’efficace coordinamento. Per questo ringrazio l’Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia». È il commento del prefetto di Salerno, Francesco Esposito, dopo il blitz della polizia che ha portato all'arresto dei topi d'appartamento e dell'operazione di polizia e carabinieri che ha smantellato l'organizzazione criminale operativa in estorsione e droga nell'agro nocerino.

Il prefetto, in una nota rassicura anche che «l’impegno per far crescere la sicurezza prosegue con la programmazione del potenziamento dei servizi delle Forze di Polizia nel periodo estivo grazie al contributo di unità di rinforzo assegnate dal Ministero dell’Interno e che saranno operative, già a partire dal prossimo luglio, soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dalla presenza turistica».